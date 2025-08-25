Teramo, giovane trovato morto davanti al pc con maschera antigas. Nuova scellerata sfida social?

Un drammatico ritrovamento ha scosso la comunità di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Domenica sera i genitori di un giovane di 27 anni lo hanno trovato senza vita davanti al computer, con indosso una maschera antigas.

Secondo quanto emerso, il ragazzo avrebbe inalato del gas refrigerante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o lesioni.

I carabinieri di Teramo hanno sequestrato il cellulare, il computer e altro materiale informatico per le indagini in corso, finalizzate a chiarire le cause della morte. Al momento non ci sono elementi che confermino un gesto volontario, anche se non si escludono ipotesi legate a sfide o “challenge” diffuse sui social e sulle piattaforme di streaming.

La salma si trova all’obitorio dell’ospedale di Teramo, a disposizione del pm di turno, Di Marco, che deciderà se disporre l’autopsia.