Terminati i lavori sulla Statale a Riccione: il traffico torna alla normalità

Il traffico sulla Statale Adriatica, che attraversa il Comune di Riccione, è tornato a svolgersi con regolarità a partire dal pomeriggio di ieri, giovedì 19 dicembre, per il completamento di una serie di interventi infrastrutturali strategici per la sicurezza e la viabilità.

È stato, infatti, riaperto il tratto della Statale Adriatica nella zona sud grazie alla conclusione dei lavori per il rifacimento dell’attraversamento interrato del rio Costa, nei pressi dell’incrocio con viale Alberobello, nella zona del Cimitero dei Greci, che garantiranno la sicurezza idraulica e stradale dell’area.

Sempre sulla Statale Adriatica, sono terminati i lavori all’incrocio tra viale Circonvallazione e viale Sardegna, dove è stato realizzato un nuovo attraversamento pedonale per migliorare la sicurezza dei pedoni e dei veicoli in un incrocio dove si erano verificati 10 incidenti gravi in cinque anni.

Lunedì scorso, 16 dicembre, era stata aperta la nuova rotatoria tra la Statale Adriatica e viale Abruzzi, un importante snodo viario progettato per ottimizzare la circolazione e ridurre il rischio di incidenti.

Questi interventi garantiranno una maggiore sicurezza stradale e fluidità del traffico. I lavori sono stati previsti e realizzati prima delle feste natalizie in vista di una maggiore affluenza di visitatori.

Comune di Riccione