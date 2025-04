Terremoto in Myanmar: AVSI San Marino lancia raccolta fondi per le vittime del devastante sisma. Ecco come contribuire

Il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar il 28 marzo ha devastato ulteriormente un Paese già gravato da una grave crisi umanitaria. Con epicentro a soli 16 chilometri dalla città di Sagaing, l’evento sismico ha causato ingenti danni, aggiungendo ulteriori difficoltà a una situazione già critica, con oltre un milione e mezzo di sfollati.

AVSI San Marino, presente in Myanmar dal 2007 e attivamente coinvolta in progetti di emergenza e sviluppo dal 2021, ha immediatamente avviato interventi per rispondere all’emergenza. Guido Calvi, responsabile dei progetti AVSI, ha dichiarato: «Siamo in contatto costante con i nostri colleghi birmani per monitorare la situazione dei 600 bambini sostenuti a distanza da famiglie italiane e delle persone coinvolte nei nostri progetti».

Per alleviare il dramma che sta vivendo la popolazione, AVSI sta distribuendo kit di beni essenziali a oltre 1800 famiglie e ha attivato programmi di cash assistance per garantire che le persone possano accedere a beni di prima necessità. Il team di emergenza sul campo sta inoltre lavorando per identificare i bisogni specifici delle comunità più colpite.

In risposta a questa crisi, AVSI San Marino ha avviato una raccolta fondi per sostenere la popolazione del Myanmar. Chi desidera contribuire a questa causa può farlo tramite bonifico, indicando come causale “Emergenza terremoto in Myanmar” sui seguenti conti bancari:

Cassa di Risparmio: SM42L0606709808000080101391

BSI: SM24K0328709803000030317135

Banca di San Marino: SM51G0854009800000060127436

Banca Agricola Commerciale: SM66S0303409800000060104846

Ogni contributo è fondamentale per garantire aiuti concreti e tempestivi a chi sta vivendo un dramma immenso.