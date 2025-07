Terrore a Pesaro, fa irruzione armato a una festa di bambini e apre il fuoco uccidendo una donna e ferendone un’altra

Una festa di compleanno si è trasformata in un incubo nella serata di venerdì 11 luglio, quando un uomo di 70 anni ha fatto irruzione armato in un’abitazione di Marotta di Mondolfo, nelle Marche, a pochi chilometri da Pesaro, aprendo il fuoco contro i presenti. Il tragico bilancio è di una donna di 44 anni uccisa e una seconda donna di 28 anni ferita al volto e all’addome.

L’episodio si è verificato intorno alle 19, in una casa di campagna situata lungo la strada provinciale, non lontano dalla sede dell’azienda Sodico. All’interno si stava svolgendo una festa con la presenza di più bambini. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, il 70enne – armato di pistola – avrebbe avuto un alterco con alcune persone presenti e, subito dopo, avrebbe esploso diversi colpi.

Una delle donne presenti è stata ferita e trasportata d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Le sue condizioni non sono gravi e non risulta in pericolo di vita. Dopo aver sparato, l’uomo si è barricato nell’abitazione, dove è stato poi raggiunto dai carabinieri. Intorno alle 22, si è arreso spontaneamente. All’interno della casa è stato trovato il corpo senza vita della seconda donna, colpita a morte.

In quei drammatici minuti, una terza donna è riuscita a mettere in salvo almeno cinque bambini, portandoli via dalla scena e rifugiandosi in una casa vicina. Grazie al suo intervento nessuno dei minori è rimasto ferito.

Le due donne coinvolte – la vittima e la ferita – sono entrambe di origine boliviana. L’aggressore, attualmente sotto custodia e interrogato dagli inquirenti, non risulterebbe avere legami familiari con le vittime. Restano ancora da chiarire il movente e la dinamica esatta dell’aggressione. Sul caso indagano i carabinieri di Pesaro.