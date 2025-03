Test del sistema di allerta pubblica It-Alert in Emilia-Romagna: Risultati e prossimi passi

BOLOGNA. Si è svolta oggi la prima giornata di test del sistema di allerta pubblica It-Alert in Emilia-Romagna, coinvolgendo le province di Ravenna, Rimini e Ferrara. Oltre 100 volontari hanno partecipato attivamente all’operazione, che ha visto l’invio di messaggi di allerta ai cittadini situati entro tre chilometri da stabilimenti industriali a rischio incidenti rilevanti.

A Ravenna, il test ha avuto inizio alle 10 presso la ditta Yara Italia. Qui, oltre il 90% dei volontari ha confermato di aver ricevuto il messaggio, mentre il 10% ha riscontrato difficoltà nella ricezione. Sono stati oltre 430 i cittadini che hanno completato un questionario online, i cui risultati saranno analizzati nei prossimi giorni.

A Rimini, il test ha avuto luogo alle 11 e ha coinvolto la ditta Marig Esplosivi Industriali. Anche in questo caso, più di 50 volontari hanno segnalato che il messaggio non è arrivato nell’area designata. Le autorità regionali hanno indicato la necessità di rivedere le celle telefoniche utilizzate per garantire una copertura adeguata.

Infine, a Ferrara il test ha avuto inizio poco dopo mezzogiorno presso un altro stabilimento Yara Italia. Qui, oltre l’85% dei partecipanti ha confermato la ricezione del messaggio, mentre il 15% ha segnalato problemi, in particolare con dispositivi mobili più datati, per i quali potrebbero essere necessarie modifiche nelle impostazioni di ricezione.

In totale, sono stati più di 970 i cittadini che hanno risposto al questionario online. I prossimi test sono previsti per il 5 dicembre nelle province di Piacenza e Parma, il 9 dicembre nel Reggiano e Modenese, e infine l’11 dicembre tra Forlì-Cesena e Bologna.