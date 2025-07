Thomas Kau, da 50 anni in vacanza a Riccione nominato “Ambasciatore di Riccione nel mondo”

Un legame speciale e duraturo unisce Thomas Kau, cittadino tedesco di 58 anni, alla “Perla Verde” Adriatica. Da cinquant’anni Thomas sceglie Riccione come meta delle sue vacanze, tanto da essere oggi insignito del titolo di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”, un riconoscimento consegnatogli dall’assessore al Turismo Mattia Guidi in segno di gratitudine per la fedeltà e l’affetto mostrati verso la città.

Thomas ha iniziato a frequentare Riccione fin da bambino, arrivando per la prima volta all’età di 8 anni con i genitori. Da allora, Riccione è diventata la sua seconda casa. Ospite storico dell’Hotel Tulipe Nazionale, ha stretto un solido rapporto di amicizia con la famiglia Bossoli, che lo accoglie ogni anno con calore e affetto. Non solo estate: Thomas ha acquistato un appartamento in città, che gli permette di tornare anche durante l’inverno, mantenendo vivo il legame con Riccione e con i suoi amici.

In occasione della nomina a “Ambasciatore di Riccione nel mondo”, Thomas ha ricevuto anche un prezioso francobollo commemorativo dedicato a Riccione, parte delle serie tematiche “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” e “Turistica”, che raffigura la celebre spiaggia e uno scorcio della città. Un simbolo di quel legame profondo e di lunga data che unisce Thomas alla Perla Verde.

In questi giorni Thomas si trova a Riccione con la moglie Ina, la mamma e la consuocera, a testimonianza di un amore che attraversa generazioni e continua a rinnovarsi.