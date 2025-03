TITANO MOTORSPORT AL VIA DEL 1° RALLY STORICO CITTA DI FOLIGNO 

Ci siamo! L’apertura ufficiale della stagione per la Titano Motorspsort è alle porte con la partecipazione al 1* Rally Storico Città di Foligno, gara valevole per il Campionato italiano Rally terra Storico.

Torna al volante il sammarinese Bruno Pelliccioni che per l’occasione sarà affiancato da Lorenzo Ercolani, saranno al via con la Ford Escort Mk2, l’obiettivo è quello di divertirsi come sempre e tornare ad avere un buon feeling con la vettura. Secondo equipaggio bianco azzurro è il duo ormai consolidato, formato da Nemo Mazza con alle note Marco Cavalli, anche per loro una Ford Escort ma Rs. Dopo aver assaggiato l’asfalto qualche domenica fa , si torna sul fondo che più ci piace.

Dopo la pausa invernale torna al volante Corrado Costa, sul sedile di destra ci sarà per questa volta Riccardo Biordi, i due porteranno in gara l’Opel Corsa Gsi.

Sempre per le 2RM, ritroviamo un giovane Enrico Ercolani Volta con alle note Conti Daniele, i due si scateneranno a suon di traversi con un BMW 320 E21.

Per le quattro ruote motrici abbiamo invece Stefano Camporesi con Giancarlo Rossini su Lancia Delta Integrale.

Saranno nell’entroterra umbro per affrontare questa nuova avventura, strutturata su 286.25 km di cui 76.38 cronometrati.

Suddivisi in tre prove speciali da ripetere per tre volte, la prima “Scopoli” di 12.14 km, la seconda “Collecroce” di 7.05 km e la terza è la “Monte Alago” di 6.27 km. I riordini saranno sempre in Piazza Umberto I e l’arrivo in piazza della Repubblica a Foligno.

Buon divertimento a tutti

Samanta Grossi

Addetta Stampa Titano Motorsport