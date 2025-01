TOMBOLISSIME DI NATALE Casole | 2025 ??

11 GENNAIO – ULTIMA SERATA ?

Fantastici premi per l’ultima serata delle tombole di Natale di Casole ?

Non mancherà la tanto amata Carriola; da anni emblema delle nostre tombole?? “Vieni a Casole in macchina ? e torna a casa con la carriola”

Abbiamo iniziato il 14 dicembre e tutte le serate hanno riscontrato una grande partecipazione, ci sono stati momenti speciali come quello del 22 dicembre dove l’intero incasso delle Tombole (1.950,00) è stato versato all’Associane di Padre Marcellini per le loro opere in Congo, abbiamo riscontrato tanta voglia di passare qualche ora in famiglia e con amici, senza dimenticare i piccoli pensieri che sono stati dedicati ai bambini con doni il 21 dicembre e 4 gennaio.

Grazie per la vostra partecipazione che è il miglior premio per i volontari della nostra Associazione.

Come riconoscimento a chi ci ha dato fiducia la terza estrazione dell’11 gennaio sarà una super TOMBOLA con premi più che quadruplicati (15 Premi per chi farà Tombola) con la Cariola – TV – Friggitrice ad aria – Smart Box – Macchina caffè Italy con cialde – Robot da Cucina e tanto ancora ……

E non dimenticate che la nostra cucina apre ogni sera alle ore 19 si potrà Cenare (Strozzapreti –Tortellini – Tagliere – Piadine – America Toast – Strudel –Waffle .

In occasione di questo ultimo appuntamento vogliamo ringraziare la Giunta di Castello di San Marino Città – i nostri Sponsor – i mezzi di comunicazione che ci hanno sostenuto e divulgato le nostre iniziative.

Associazione Comitato Festa di Casole

? Via S.Donino 47890 San Marino (RSM)

Piazzetta 9 Ottobre – Casole