Tonali fa bene. Se le bandiere sono da buttare via chi vuol diventare bandiera? .. di Sergio Pizzolante

Tonali fa bene. È la conseguenza logica dell’era( piccola era, fra qualche anno diremo che era piccola cosa…) Cardinale è questa. Con quattro righe hanno liquidato Maldini, inviando anche in giro veline giornalistiche su un Maldini che aveva fallito la campagna acquisti, che non creava valore, che aveva perso a zero giocatori importanti. Cioè, cacciato con disdoro. Con giornalisti servi che accettano di servire. Poi mettono subito in banca circa 80 milioni per Tonali che aveva accettato di ridursi lo stipendio per stare nel Milan di Maldini. Elliot e Cardinale dopo, hanno imposto una politica di tetti stipendiali e investimenti sui giovani che hanno portato alla perdita di giocatori a zero e a giovani in alcuni casi sotto le aspettative. Poi addossano a Maldini gli insuccessi e loro incassano i soldi( molti soldi) dei successi! E adesso vanno in giro a cercare giocatori non giovani con alto stipendio. Sono una sciagura. Una vergogna. Niente Milan con questi qui! Sergio Pizzolante