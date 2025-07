Tonino Bernabè nuovo presidente di Acer Rimini

Il nome scelto dalla Conferenza degli Enti

Rimini 11 luglio 2025 – Tonino Bernabè è il nuovo presidente di Acer Rimini. L’elezione dell’ex presidente di Romagna Acque è stata decisa dalla Conferenza degli Enti della Provincia di Rimini.

A Bernabè va il caloroso benvenuto di tutto lo staff di Acer Rimini e l’augurio di buon lavoro in questo ruolo di grande responsabilità al servizio del territorio e della comunità. La sua esperienza rappresenta una risorsa importante per affrontare le nuove sfide legate alla casa, all’abitare e all’inclusione.

Acer Rimini esprime inoltre la profonda gratitudine a Claudia Corsini, che ha guidato l’Azienda in questo anno con competenza, passione e grande senso delle istituzioni. Il suo lavoro ha lasciato un segno positivo e concreto, contribuendo a migliorare i servizi e a rafforzare il rapporto con cittadini e amministrazioni.

«In questo anno di lavoro – spiega Claudia Corsini – ho avuto la conferma che le politiche abitative hanno necessità di essere viste, vissute e soprattutto finanziate. Sulla casa non è più tempo di scherzare o procrastinare.

Per questo con il CDA abbiamo deciso di rimettere mano al bilancio ed alla riorganizzazione del personale, partendo dal non chiedere l’equiparazione del compenso prevista da statuto.

Abbiamo, in particolare, assunta una nuova figura amministrativa; Avviata la procedura per il nuovo quadro tecnico e diminuita la morosità e recuperati più di 600.000 euro di canoni non riscossi.

La casa è la base per qualsiasi politica soprattutto per quelle sociosanitarie ed è per questo che abbiamo deciso di far nascere il nuovo ufficio “gestione sociale” e di portare avanti i lavori PNRR missione 5 per aprire nel Comune di Santarcangelo di Romagna i due ex caselli ferroviari a favore di disabili e persone senza fissa dimora. Tutto ciò ci ha permesso di fare nuovi investimenti in manutenzioni e creare fondi per i piccoli Comuni.

Un particolare ringraziamento va alla struttura di Acer Rimini che ha trainato questo cambiamento a Fortunato Fofò Stramandinoli ed a tutti Comuni per la proficua collaborazione. Un pensiero particolare alle due vittime ed agli inquilini dell’incendio di Via Giuliano da Rimini che mi hanno confermato quanto il lavoro con la comunità sia prezioso e determinante soprattutto in queste situazioni.

Ho avuto la fortuna di essere la prima donna nel CDA di Acer e di poterlo guidare come Presidente (senza incompatibilità). Ci aspettano anni impegnativi ed un cambio di passo necessario sulle politiche per la casa – conclude Corsini -, con la certezza che Tonino sarà la persona giusta per portare avanti il lavoro avviato».