Torna il Trofeo Lions Club San Marino: sport, inclusione e solidarietà in campo

Dopo il grande successo della prima edizione, il Lions Club San Marino Undistricted è lieto di annunciare il ritorno del Trofeo Lions Club San Marino, il torneo di calcetto (futsal) dedicato a squadre miste composte da atleti, atlete e una rappresentanza degli Special Olympics.

Più di una semplice competizione sportiva, il Trofeo Lions è un autentico simbolo di inclusione, accoglienza e lotta contro ogni forma di discriminazione. L’edizione 2025 si terrà domenica 8 giugno presso lo stadio di Acquaviva alle ore 16,30 e rappresenterà un’occasione per dimostrare come lo sport possa essere uno straordinario strumento di aggregazione, solidarietà ed uguaglianza.

L’intero ricavato dell’iniziativa – proveniente dalle iscrizioni delle squadre, dalle donazioni degli sponsor e dalle offerte raccolte durante l’evento – sarà devoluto in beneficenza all’Associazione BattiCinque di San Marino, che da anni si impegna a supportare famiglie con ragazzi autistici o con disturbi del neurosviluppo, offrendo loro risorse fondamentali e servizi di sostegno.

Le squadre in gara saranno costituite da un mix di atleti e atlete provenienti da diverse realtà sportive, unite dalla passione per il futsal e dai valori condivisi di inclusione e solidarietà. Ogni squadra di ragazzi dovrà includere almeno due atlete femmine e un componente degli Special Olympics.

Per partecipare al torneo è necessario avere almeno 15 anni e comporre una squadra da 7 a 10 giocatori. L’iscrizione prevede un contributo di 10 euro ad atleta (esclusi i ragazzi Special Olympics). Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo allegato al Regolamento disponibile tramite il QR code sulla locandina e inviarlo a rtura@omniway.sm entro il 3 giugno. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Roberto al 335 5900191.

Il torneo è organizzato con il prezioso supporto della Federazione Sammarinese Sport Speciali, del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio che hanno gentilmente messo a disposizione la struttura sportiva.

Un sentito ringraziamento va agli sponsor che con il loro concreto sostegno hanno reso possibile l’iniziativa: SIT Group, Titancoop e IEC (Imprese Edili Consorziate)