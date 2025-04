TORNA L’ATTESO EVENTO DELLA WELLNESS WEEK A RICCIONE TERME: DAL 24 AL 27 SETTEMBRE 2024

Da giorni telefoni infuocati per le prenotazioni ingresso all’evento Speciale Wellness Week nel Percorso Termale Sensoriale di Riccione Terme.

Anche quest’anno, dal 24 al 27 settembre, Riccione Terme è partnerdella Wellness Week, la settimana del benessere e dei sani stili di vita promossa dalla Wellness Foundation e dalla Regione Emilia-Romagna

A Riccione la location dell’evento sarà il Percorso Termale Sensoriale, il cuore pulsante di Riccione Terme, con Piscine Termali di acqua sulfurea salsobromoiodica e magnesiaca, Idromassaggi, Idropercorso vascolare termale, Getti a cascata, Arcobaleno dei Sensi, Sentiero Emozionale, Sorgenti dell’Io, Cascata a Fungo, Grottini con miorilassamento all’infrarosso e Sala Relax.

Per la Wellness Week ingresso speciale 2×1, paga uno ed entri in due.

E in più a tutti i partecipanti sarà dedicato uno Speciale Self Treatment aromatico emozionale: il Rituale ai Cristalli di Sale per una pelle luminosa e vellutata.

Quest’anno la parola d’ordine dell’evento promosso da Wellness Foundation è “Moove More, Feel Better”, muoviti di più e sentiti meglio, che sposa in pieno la filosofia del centro termale, concetto che a Riccione Terme prosegue e si sviluppa anche con le novità che partiranno da ottobre tra cui le nuove attività di fitness in piscina termale sulfurea, l’unica in tutta la riviera, (e ci sarà anche una sorpresa nel nostro staff che siamo sicuri sarà graditissima, ma non vogliamo svelarvi tutto) che abbinano l’attività fisica alle virtù dell’acqua termale, per riconquistare un totale e sano benessere psicofisico, .

Riccione Terme promuove la salute e il benessere durante tutta la stagione termale e con tutti i suoi servizi; a partire dalle cure inalatore per la salute del respiro, le cure otorinolaringoiatriche termali per l’apparato uditivo, i fanghi per l’apparato muscolo-scheletrico, oltre ai bagni termali per le cure dermatologiche nonché quelli per la cura e prevenzione delle vasculopatie. Riccione Terme è centro di eccellenza in ambito riabilitativo e fisioterapico con idrokinesiterapia in acqua termale, palestra riabilitativa, elettromedicali tra cui Tecar, Laser Yag, Onde d’urto. E non mancano le proposte dedicate alla bellezza e al relax, l’Oasi Spa è una piacevole ed appagante oasi di relax in cui si coniugano le proprietà dei fanghi e delle acque termali con la grande scelta di trattamenti beauty, massaggi e programmi specifici lifestyle e antiaging per riequilibrare le energie del corpo e trovare un benessere completo e duraturo.

Riccione Terme, Viale Torino 4, Riccione – Tel 0541 602201