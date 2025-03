Torna l’Estate Card: l’estensione dell’abbonamento per gli Under 26. Può essere richiesta nei Punto Bus di Start Romagna

Start Romagna, 29 maggio 2024 – Con l’avvicinarsi del termine dell’anno scolastico, torna Estate Card, l’estensione dell’abbonamento al trasporto pubblico, riservata agli studenti under 26, che consente di viaggiare liberamente su tutti i bus Start Romagna dei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per il periodo estivo (compreso tra il 7 giugno e il 31 agosto 2024).

L’Estate Card 2024 è già disponibile presso i Punto Bus Start Romagna e può essere attivata, al costo di 50 euro, sulla tessera Mi Muovo su cui è caricato l’abbonamento Under 26 o Salta su! in corso di validità.

Per i residenti nei comuni di Rimini, Forlimpopoli e Meldola, dove le amministrazioni comunali hanno deliberato il sostentamento dei costi, l’Estate Card può essere richiesta gratuitamente, alle seguenti condizioni: a Rimini da tutti i residenti possessori di un abbonamento Under 26 in corso di validità, a Forlimpopoli dai possessori di abbonamento “Salta su!” e a Meldola dai possessori di entrambe le tipologie di abbonamento.

Per informazioni ulteriori e per conoscere il Punto Bus più vicino, consultare il sito web di Start Romagna (https://www.startromagna.it/estate-card/).

Ufficio stampa START Romagna