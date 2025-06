Torna “San Marino Aerospace”: evento internazionale sull’aerospazio con focus su Europa, Stati Uniti e Nord Africa

San Marino si prepara ad ospitare la seconda edizione di “San Marino Aerospace”, importante evento internazionale dedicato al settore aerospaziale, che si terrà il 4 e 5 novembre presso il Centro congressi Kursaal (Via J.F. Kennedy 17). Il tema di quest’anno è “A San Marino l’Africa incontra l’Europa… e non solo”, a sottolineare l’attenzione rivolta alle collaborazioni tra continenti e alle nuove opportunità nel campo della ricerca, innovazione e tecnologia aerospaziale.

L’evento rappresenta un’occasione unica di confronto e networking tra istituzioni, laboratori, aziende, startup, esperti, manager e professionisti provenienti da Europa, Stati Uniti, Nord Africa e altre aree del mondo. Raffaella Greco, amministratore unico di TAIT — la società sammarinese organizzatrice e promotrice anche dell’Osservatorio ISERC (International Space Economy Research Center) — ha spiegato che l’obiettivo è rilanciare il territorio come polo di eccellenza, la cosiddetta “San Marino Aerospace Valley”, e valorizzare il ruolo strategico dei Paesi mediterranei nello sviluppo del settore spaziale e aerospaziale.

Il programma prevede convegni, panel, incontri business-to-business, dimostrazioni, laboratori e approfondimenti con la partecipazione dei massimi esperti nazionali e internazionali. Particolare rilievo sarà dato a due panel dedicati ai nuovi paradigmi della Space Economy. Sarà allestita inoltre un’area espositiva con enti e aziende provenienti da diversi Paesi.

Un’attenzione speciale sarà dedicata alle piccole e medie imprese (PMI), considerate fondamentali per lo sviluppo industriale e l’innovazione del settore, con l’intento di favorirne la partecipazione insieme alle realtà locali. Confermato il patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo, Cooperazione, Poste Expo di San Marino e dell’American Chamber of Commerce in Italy (AmCham Italy).

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale: www.sanmarinoaerospace.sm.