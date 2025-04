Torneo di bocce di San Silvestro. L’anno 2023 si chiude con un bellissimo Torneo di Bocce per gli atleti della San Marino Athletics Academy.

La neonata polisportiva ha proposto l’evento ai propri tesserati, nel segno della multidisciplinarietà. Le coppie si sono sfidate sui campi del Bocciodromo di Borgo Maggiore con il patrocinio della Federbocce e la collaborazione dei campionissimi Stella Paoletti, Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni. Era presente il dirigente federale Gianluigi Giancecchi che ha ringraziato la Presidente della San Marino Athletics Academy, Paola Carinato, per la bellissima iniziativa. Per la cronaca, la finale è stata vinta dalla coppia Emma Buscarini e Lucia Biordi su Sofia Palmieri e Giada Pelliccioni. A fine torneo, riconoscimenti per tutti, a premiare l’impegno e il mettersi in gioco in una disciplina completamente diversa dall’atletica leggera. “ E’ stato un bel Torneo di San Silvestro e sono rimasta stupita dall’impegno che i ragazzi, poco avvezzi a questo gioco, ci hanno messo. Quando ho proposto l’iniziativa alla Federbocce e a Stella, Enrico e Jacopo : tutti mi hanno risposto positivamente, con entusiasmo, aiutandomi nell’organizzazione e che ringrazio davvero molto per averci dedicato il loro tempo” dichiara Paola Carinato.

Nelle foto, alcuni momenti del Torneo e la premiazione finale.