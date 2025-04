Torneo di Sviluppo: il Kosovo supera l’Under 16 di San Marino

La Nazionale Under 16 di San Marino ha debuttato ieri nel Torneo di Sviluppo UEFA organizzato in Albania, dove oltre ai Titani ed ai padroni di casa, figurano anche Kosovo e Andorra. Primo impegno con i kosovari, per i Biancazzurrini di Bonesso, superati 7-0 dai quotati avversari.

Buon approccio da parte di San Marino, primo a rendersi pericoloso dopo una fase di studio iniziale: Montebelli scambia con Raschi e scarica in porta, incocciando sulla provvidenziale deviazione di Gervalla. Superato l’impaccio iniziale, il Kosovo prende in mano il pallino del gioco e sblocca l’incontro al 10’ con Babaj, pronto a convertire il cross dal fondo di capitan Mustafa. I Biancazzurrini replicano con il corner di Montebelli, respinto dalla difesa avversaria, e con la zuccata di Raschi – imbeccato da piazzato di Ciacci – che viene neutralizzata da Shala. Con la stessa modalità il Kosovo raddoppia: Klemendi, sugli sviluppi di un calcio di punizione, trafigge Bucci a tu per tu. Il terzo gol matura invece dal dischetto: Latifi punisce il contatto tra Sammaritani e Duzhmani, che permette a Unejs Krasniqi di aggiornare il punteggio. Nella seconda porzione del primo tempo, San Marino cerca la via della rete con Stefani – impreciso alla battuta dalla media distanza – e Bucchi, innescato da Raschi per una conclusione promettente, ancora disinnescata da Gervalla. Prima dell’intervallo torna a provarci il Kosovo, che non trova la porta dopo il duetto tra Mustafa e Kelmendi.

Ampie rotazioni ad inizio ripresa, anche in considerazione delle regole dei Tornei di Sviluppo UEFA che garantiscono un minutaggio minimo a tutti i giocatori convocati. Il Kosovo segna in apertura con Mustafa, abile a recuperare palla in posizione avanzata e a trafiggere il neoentrato Sami. Un minuto più tardi, Ciacci promuove l’inserimento di Montebelli – anticipato dalla pronta uscita bassa di Fazlija. Al 64’ è decisivo l’omologo Gioele Sami, pronto sulla rasoiata di Gajtani. Di lì a poco, San Marino si conquista una punizione dal limite dell’area che Montebelli calcia sopra la barriera, senza riuscire a tenere sufficientemente bassa la traiettoria. Nel quarto d’ora finale il Kosovo allunga nel punteggio: il 5-0 di Aliu è rifinito da un gran colpo di tacco di Duzhmani, mentre il sesto goal – distante quattro minuti – porta la firma di Gajtani, che muove dalla corsia per infilare la porta sammarinese. Nel mezzo, bella combinazione tra Terni e Montebelli che genera un corner, calciato al centro da Monaldi per l’inserimento di Battazza – di poco impreciso alla conclusione. Prima del triplice fischio il Kosovo sale sul definitivo 7-0 grazie a Selmani: l’attaccante subentrato nella ripresa deve solo appoggiare in rete dopo il grande assist di Duzhmani.

I Biancazzurrini torneranno in campo domani pomeriggio per sfidare l’Albania padrona di casa (ore 15:00) che nella gara inaugurale con Andorra ha perso 1-0. Tutte le partite sono disponibili in diretta o in differita sul canale YouTube della Federcalcio albanese (clicca qui).

Torneo di Sviluppo UEFA Under 16, 1° giornata | San Marino-Kosovo 0-7

SAN MARINO

Bucci (46’ Sami), Sammaritani (46’ Pala), Terni, Cervellini (77’ Muccioli), Stefani (59’ Balsimelli), Zavoli (77’ Battazza), Valentini (46’ Montali), Bucchi (68’ Monaldi), Montebelli, Ciacci (68’ Cika), Raschi (46’ Aureli)

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

KOSOVO

Shala (46’ Fazlija), Aliu, Zhushi (46’ Rusinovci), Gervalla (57’ Boshnjaku), U. Krasniqi (57’ Ahmeti), Fazliu (46’ Selmani), Kelmendi (46’ Gajtani), Babaj (46’ Blakcori), Mustafa (63’ Rexhepaj), Duzhmani, L. Krasniqi (63’ Ademi)

Allenatore: Mehmet Kurda

Arbitro: Edvin Lafiti

Assistenti: Hetem Jahaj, Xhejni Kashah

Quarto ufficiale: Hekuran Arapi

Marcatori: 10’ Babajm 19’ Kelmendi, 23’ rig. U. Krasniqi, 47’ Mustafa, 80’ Aliu, 84’ Gajtani, 85’ Selmani

Ammoniti: Ciacci, Duzhmani, Pala

FSGC | Ufficio Stampa