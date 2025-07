Torriana. La Collina dei Piaceri spegne 25 candeline: domani il via con la speciale serata di anteprima

Per quattro giorni, da martedì 22 a venerdì 25 luglio, a Torriana una super 25esima edizione della “Collina dei Piaceri”: la manifestazione che ha portato in strada la grande cucina dedica la serata di anteprima alle sette note delle giovani band con “Giro giro tondo – Scorticanta Musica Live” e propone una squadra di 10 cuochi da marciapiede ogni sera fatta di grandi ritorni e giovani talenti. Fra i tanti ospiti da ogni angolo d’Italia l’immancabile maestro Corrado Assenza del “Caffè Sicilia” di Noto

C’è una festa che in tempi non sospetti, un quarto di secolo fa, ha portato in strada la grande cucina d’autore. Erano i tempi in cui la parola gourmet era sconosciuta ai più, ma il “Povero Diavolo” di Fausto e Stefania Fratti si caratterizzava come fucina di grandi eventi (fra gli altri, “Incipit” e “Spessore”), ha inventato i “cuochi da marciapiede” e ha traghettato l’alta cucina in una dimensione conviviale e popolare sdoganando il binomio sagra/paese per aprirlo a nuovi sguardi e contaminazioni.

Un quarto di secolo fa, sì, perché quella in calendario fra domani martedì 22 e venerdì 25 luglio sarà la 25esima edizione di Scorticata, La collina dei Piaceri, appuntamento rituale e atteso dell’estate che fa di Torriano l’epicentro del piacere culinario con cuochi e produttori che si “sposano” in un contesto paesaggistico senza pari e l’accompagnamento di musicisti negli angoli più suggestivi del paese.

LA “SCORTICATA” 2025

“Come giusto che sia, nell’anno dell’anniversario importante, si comincia con la musica. Che sia la festa della festa: invitati tutti, grandi e piccini, anziani e adolescenti. A far festa a chi? Ma alla festa per eccellenza: La Collina dei Piaceri. Si parte prima, di martedì, per aver tempo a sufficienza di dedicarsi alla Festa. Edizione numero 25. Cinque lustri, passati in fretta. Quando c’è festa, allegria, buona musica, buon vino e buon cibo… il tempo trascorre veloce”.

Così, nella brochure, una delle presenze storiche, quel Corrado Assenza del Caffè Sicilia di Noto che è uno dei maestri famosi nel mondo ed è protagonista con i suoi cannoli e le sue cassate già da inizio Millennio, dà il benvenuto alla “Collina dei Piaceri 2025” ricordandone la grande capacità di rinnovarsi ogni anno.

LA NOVITA’

Ad alzare il sipario, domani sera, sarà “Giro giro tondo – Scorticanta musica live”, una speciale anteprima appunto a suon di musica dal vivo di giovani artisti del territorio (Vajolet, Bluenote trio, Maddalena Bianchi, Taking off e lo speciale guest Devon Miles), cucina del Quinto Quarto di Cesenatico e birra artigianale Baladin di Piozzo/Cuneo.

I CUOCHI DA MARCIAPIEDE

Conferme, grandi ritorni, una bella pattuglia dei migliori giovani talenti italiani (Gianluca Durillo Ristorante Rotta cucina e ristoro Giulianova/Teramo, Andrea Serafini Ristorante Casa Serafini Borgo Tossignano/Bologna, Luca Ronzoni Ristorante Riccioli D’Oro Roma e Francesco Forlini Osteria Caffé Grande Camposampiero/Padova) e alcune presenze fisse in uno spazio dedicato: saranno 10 per ogni sera quest’anno i “cuochi da marciapiede”, con il quartetto Paolo Bissaro Rimini, Marco Bravetti Tocia! Cucina e Comunità/ Venezia, Andre Rossetti Ristorante Neiede/ Abano Terme e Mirco Morri Osteria del Povero Diavolo/ Torriana presente in tutte le giornate

Mercoledì 23 saranno protagonisti Messer Michele e la sua brigata Ristorante La Rocca Verucchio/Rimini, Davide Grumbianin Ristorante Benso Forlì, Giulio Gigli Ristorante Une Capodacqua/Perugia Gianluca Gorini Ristorante Da Gorini San Piero in Bagno/Forlì-Cesena, Edoardo Tilli Ristorante Podere Belvedere Pontassieve/Firenze Alberto Gipponi Ristorante Dina Gussago/Brescia

Giovedì 24 saranno invece di scena Remo Camurani Trattoria Ca’ Murani Faenza/Ravenna, Silver Succi Ristorante Quarto Piano Rimini Giuseppe Iannotti Ristorante Kresios Telese/Benevento, Filippo Baroni Ristorante Mater Maggiona/Arezzo, Mariano Guardianelli Ristorante Abocar Due Cucine Rimini, Pierpaolo Livorno Le Rocche Osteria in Treiso Treiso/Cuneo

Venerdì 25 chiuderanno il sipario Massimiliano Mussoni Ristorante Sangiovesa Santarcangelo/Rimini, Omar Casali Ristorante Maré Cesenatico/Forlì-Cesena, Gianluca Durillo Ristorante Rotta cucina e ristoro Giulianova/Teramo, Andrea Serafini Ristorante Casa Serafini Borgo Tossignano/Bologna, Luca Ronzoni Ristorante Riccioli D’Oro Roma, Francesco Forlini Osteria Caffé Grande Camposampiero/Padova

PRODUTTORI ARTIGIANI

Di grandissimo livello anche i produttori: sono in calendario il 23 Il Satiro Formaggio di Capra di Uffugliano/Novafeltria e Giulia Pieri/Cibi fermentati di Cesena, il 24 La Madia Verucchio/Rimini e l’azienda agricola Favus Mellis Officina delle Alpi Lunano/Pesaro-Urbino, il 25 Olivia una capra che mastica Formaggio di capra Onferno/Rimini e OrticA Società agricola Sorrivoli/Forlì-Cesena.

Tutte le sere si affiancheranno loro, con le rispettive specialità, artigiani del territorio quali la pasticceria di Corrado Assenza Caffè Sicilia Noto, la piada di Scorticata-La Piadineria di Angela di Poggio Torriana, i salumi della Macelleria Rossi dal 1894 di Torriana, il pane di Pasta madre di Lorenzo Cagnoli, il gelato contadino di Silvio Di Donna, la birra Baladin e lo spazio cocktail di Simone Guidi del Bar Centrale di Torriana. Una menzione particolare alla Bottega Ottavino vini e specialità dall’Italia e Francia Santarcangelo/Rimini, che sarà presente alla 25esima edizione con prodotti nazionali ed esteri e vini dall’Italia e da Oltralpe (francesi) di altissimo livello.

Non possono ovviamente mancare i vini di qualità, anche questi fra le migliori espressioni del territorio. Le 15 cantine presenti saranno quelle del progetto Rimini Doc della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, che si suddivideranno nelle tre serate: mercoledì 23 apriranno la fila Podere dell’Angelo, Cantina Ca’ Perdicchi, Tenuta Santini, Le Rocche Malatestiane e Cantina San Rocco. Giovedì 24 ecco invece Cantina Enio Ottaviani, Cantina Fiammetta, Podere Vecciano, Cantina San Valentino e Tenuta Santa Lucia. Venerdì 25 chiuderanno il cerchio Agricola I Muretti, Cantina Pastocchi, Fattoria Poggio San Martino, Cantina Case Mori e Cantina Franco Galli

LA MUSICA

Ma la Collina dei Piaceri è anche palcoscenico per una brillante schiera di gruppi musicali, che si esibisce in prima e seconda serata, con un repertorio accattivante e coinvolgente. Musica che avvolge l’intera festa in un clima di estrema piacevolezza, per la felice posizione del paese col suo panorama a perdita d’occhio sulla riviera e per il bel connubio che si crea fra la popolazione locale e i tanti ospiti che la visitano e seguono da diversi anni.

Mercoledì 23 in Piazza Salvador Allende ci sarà l’omaggio a Rino Gaetano dei Kaimani distratti mentre in via Roma-Piazza del Municipio i Black Coffee proporranno swing

Giovedì 24 in Piazza Salvador Allende ecco l’omaggio a Guccini de Gli Avvelenati e in via Roma-Piazza del Municipio ci sarà il soul/R&B dei Groovaffair

Venerdì 25 Piazza Salvador ospiterà la musica pop di Allende Altroego e via Roma – Piazza del Municipio il Jazz degli Aperidivi.