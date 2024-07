Torriana. L’anteprima speciale sul Sangiovese Rimini alza il sipario sulla 24esima edizione della “Collina dei Piaceri”

Martedì 23 luglio alle 18 la speciale anteprima “Sangiovese Rimini Doc – Sei nell’anima” alza il sipario sulla 24esima edizione di ‘Scorticata,

La Collina dei Piaceri”: da mercoledì a venerdì 29 “cuochi da marciapiede”, produttori, vignaioli e musicisti torneranno a rendere magica l’atmosfera del borgo di Torriana fino a notte fonda

Sarà un’anteprima speciale dedicata al vino della nostra terra ad alzare il sipario sulla 24esima edizione di “Scorticata, La Collina dei Piaceri”. Domani, martedì 23 luglio, alle 18 il cartellone 2024 si aprirà infatti con “Sangiovese Rimini Doc – Sei nell’anima”, una serata a tema che prenderà avvio con un approfondimento dell’enologo e agronomo Francesco Bordini e con i produttori di Rimini Doc e alle 20 vedrà in cucina Maura Zaganti della Trattoria Zaganti di Ponte Verucchio e Riccardo Santolini del Ristorante Il Circolino di Rimini, con pane e biscotti di Lorenzo Cagnoli di Pasta Madre Rimini e l’accompagnamento musicale di Leonardo Neri (voce e chitarra).

Bordini racconterà il Sangiovese riminese, un vino dallo stile tutto suo, con caratteristiche uniche. Un Sangiovese di mare, l’unico esempio in tutta la penisola che viene piantato e raccolto in colline fronte mare e non nell’interno come altrove: ne deriva un prodotto meno materico, meno spigoloso, che può bersi fresco ed essere abbinato a piatti di pesce della tradizione marinara (è perfetto anche su brodetti, sughi rossi come lo scoglio, la seppia con i piselli…).

Bordini illustrerà le caratteristiche climatiche e di suolo e su questi argomenti dialogherà con i produttori della Rimini Doc presenti, prima di lasciare spazio alla cucina.

Da mercoledì 23 a venerdì 26, la “Collina dei Piaceri” esploderà poi come ogni anno invadendo con i grandi profumi e sapori ogni angolo e crocicchio del borgo di Torriana dalle 19 a notte fonda. 29 “cuochi da marciapiede” si alterneranno nelle tre serate cucinando quest’anno anche in modalità “Spessore” con menù unici e irripetibili figli del mercato mattutino, ad accompagnarli grandi produttori del territorio, i vini della Strada dei Vini dei Colli di Rimini e la pasticceria del maestro Corrado Assenza del Caffè Sicilia di Noto. Mentre musicisti faranno riecheggiare le loro note nelle varie piazzetta contribuendo a quell’atmosfera davvero magica che da un quarto di secolo fa della “Collina” una gemma nel panorama gastronomico italiano.