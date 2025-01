Tour de France vetrina internazionale per Rimini

Dalla piadina gialla in omaggio alla Grand Boucle, al cocktail del Tour di benvenuto sulla spiaggia. E poi centinaia di adesivi ‘I love Tour de France’, striscioni, magliette, vetrofanie, monumenti illuminati con i colori del Tour: sale la febbre gialla che ora dopo ora sta contagiando la città di Rimini, operatori del turismo e attività economiche a tre giorni dalla prima volta dello storico arrivo in città del Tour de France.

Rimini si veste dei colori inconfondibili della gara ciclistica più seguita al mondo per dare il benvenuto a questo evento e a migliaia di appassionati che in questi giorni sono accorsi da tutti i Paesi per pedalare sul mitico tracciato in attesa del passaggio dei campioni che si disputeranno la maglia gialla.

Le Figarò, Daily Mail, Guardian, Bicycle Australia, Grinta, Fiets, Rennrad, Delo, sono solo alcune delle testate internazionali che già hanno scritto del passaggio riminese del Tour e il primo canale televisivo nazionale francese domani andrà in onda in prime time alle 20 su TV France con la seconda puntata dedicata a Rimini dello speciale “Grand Dèpart Tour de France, una Passion Italienne” girato lo scorso marzo tra Firenze, Rimini, Cesenatico, Bologna e Piacenza. Il narratore è il giornalista Alexander Pasteur, la famosissima voce ufficiale del Le Tour de France.

Una vetrina promozionale senza precedenti, grazie a quella che è la gara a tappe più seguita e antica nel panorama ciclistico, terzo evento sportivo, per numero di spettatori e telespettatori, al mondo alle spalle solo di Olimpiadi estive e Mondiali di calcio. Un grande evento, dunque, che rappresenta una straordinaria opportunità per il territorio. Un omaggio a un Paese in cui il ciclismo è uno sport tra i più amati.

Secondo uno studio commissionato dalla Regione Emilia Romagna, per le prime tre tappe del Tour si possono prevedere circa 1,8 milioni di spettatori presenti in Italia, di cui oltre 750 mila in Emilia-Romagna. E circa 150mila presenze negli alberghi. Importanti le ricadute economiche, con un indotto diretto di 59 milioni di euro, di cui 29 milioni in Emilia-Romagna, più l’indotto e i benefici indiretti a livello nazionale per ulteriori 47 milioni, con altri 13 milioni sulle aziende della filiera del ciclismo.

Un appuntamento che per la Sport Valley emiliano-romagnola rappresenta dunque una nuova opportunità di promozione internazionale – grazie alla copertura televisiva in 200 Paesi in tutto il mondo –, oltre che l’ennesima, prestigiosa conferma quale territorio ad altissima vocazione sportiva.

Sono più di 250 i giornalisti accreditati al Media Center alla sala stampa della I tappa allestita al Palacongressi di Rimini. Oltre 200 TV da tutto il mondo presenti a Rimini con il loro truck con la regia. Le immagini in mondovisione sono diffuse da TV France

Grazie al lavoro del team comunicazione del Grand Depart coordinato da Apt Servizi ER e in collaborazione con le città di tappa, hanno parlato di Rimini, della Romagna e delle altre città toccate dal percorso numerosi media internazionali: emittenti televisive e radiofoniche, podcast, periodici generalisti di turismo, specializzati cycling, quotidiani, siti di informazione e di ciclismo, blogger e influencer da tutto il mondo: Australia, USA, Canada, UK, Francia, Spagna, Slovenia, Slovacchia, Polonia, Olanda, Belgio, Germania, Svizzera, Austria, Paesi Scandinavi, Italia compresa.

Rimini sfoggia la livrea gialla

A dare il benvenuto alle migliaia di ospiti a Rimini da tutto il mondo sono sbocciati anche 8mila fiori gialli (tegetes giallo) nei luoghi simbolo della città. E poi gli addetti degli uffici Iat di Rimini vestiti di giallo e con la nuova Guida della città fresca di stampa in 5 lingue che racconta Rimini fra 2mila anni di storia e il nuovo Parco del Mare. La Casina del Bosco di Marina centro propone nel suo menù la piadina gialla del Tour e le magliette che omaggiano lo storico passaggio: “Hai voluto la bicicletta? Adesso pedala!!” “Testa bassa e padalare”. Da domani 27 giugno al 30 giugno si accendono le luci gialle puntate sui principali monumenti della città, mentre i bagnini di Piacere spiaggia inventano il cocktail del Tour e riempiono di adesivi di benvenuto gli stabilimenti balneari. Continua la pedalata in giallo del “bagnino d’Italia” Gabriele Pagliarani in giro per tutta la città con i colori della Grand Boucle, mentre gli esercizi associati a Confartigianato imprese Rimini si vestono di giallo con decorazioni ‘I love tour de France’, focacce gialle appena sfornate, adesivi e manifesti per accogliere nel migliore dei modi l’arrivo della più importante competizione ciclistica al mondo. L’hotel Oxygen è uno dei tanti hotel che accoglie i suoi ospiti bike lover con addobbi a tema e i Bike hotel di Rimini nord hanno organizzato pacchetti su due ruote con clou il 29 giugno con un momento di festa a bordo del tracciato e in attesa dello storico passaggio.

Una febbre che continua in queste ore a contagiare riminesi e ospiti per raggiungere il clou con il passaggio della carovana gialla, il festoso e colorato corteo messo in scena dai partner della manifestazione sportiva e che precede i ciclisti nelle due ore antecedenti la partenza per animare la folla radunata ai bordi del percorso fino all’arrivo, distribuendo gadget, coinvolgendo i tifosi e gli spettatori in attesa che i campioni sfilino davanti ai loro occhi.

Comune di Rimini