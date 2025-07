Tra vele storiche e fuochi sull’Adriatico: Riccione ha riscoperto la sua identità con la Madonna del Mare

Riccione ha vissuto un altro fine settimana ricco di eventi, tra tradizioni antiche e grande partecipazione collettiva per celebrare la Madonna del Mare. Tra i protagonisti degli appuntamenti anche lo sport, l’arte e la cultura.

La processione in mare della Saviolina e delle vele storiche, la Santa Messa e i fuochi d’artificio per la Madonna del Mare

Nel fine settimana appena trascorso, Riccione ha celebrato la Festa della Madonna del Mare, la tradizionale ricorrenza religiosa e marinara che ogni anno rinnova il profondo legame tra la città e il suo mare, attraverso iniziative dedicate alla cultura, alla spiritualità e alla tradizione.

Tra i momenti più significativi, la cerimonia svoltasi nella mattinata di ieri, domenica 20 luglio, a bordo della Saviolina, con la sindaca Daniela Angelini che ha deposto in mare una corona di fiori in memoria dei marinai, dei pescatori e di tutti coloro che hanno perso la vita tra le onde, seguita dalla tradizionale benedizione delle acque. A rendere ancora più suggestiva la processione, la presenza delle vele storiche, che per un tratto della costa riccionese hanno colorato il mare, attirando lo sguardo curioso dei bagnanti.

In serata, nel piazzale del Porto, si è svolta la Santa Messa solenne celebrata da S.E. Monsignor Andrea Ripa, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e vescovo titolare di Cerveteri, affiancato dai parroci delle comunità locali di Riccione. La celebrazione ha visto una grande partecipazione di pubblico, con la presenza della sindaca Daniela Angelini e della Giunta comunale, e delle rappresentanze del Club Nautico, della Lega Navale Italiana, della Cooperativa Bagnini, dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Riccione, dell’Ufficio Locale Marittimo e della Polizia locale.

Nel suo intervento, la sindaca Daniela Angelini ha sottolineato l’importanza di questa festa, che unisce fede e tradizione, e ha ricordato come il mare rappresenti per Riccione un’identità profonda, un patrimonio fatto di storie, valori e conoscenze tramandate nel tempo.

Le celebrazioni si sono poi concluse con il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio sul mare, che ha illuminato il cielo regalando un momento di grande emozione a cittadini e turisti.

La dimostrazione dei soccorsi in mare

Sabato scorso, 19 luglio, Riccione ha accolto una delegazione composta da 20 volontari della Protezione civile di Magenta (Mi), impegnati in un tour conoscitivo attraverso alcune località della Romagna per osservare da vicino le modalità operative dei servizi di Protezione civile sul territorio. Per l’occasione, il comitato di Riccione della Croce rossa italiana ha organizzato una dimostrazione di soccorso in mare, realizzata con la partecipazione del gruppo nautico dei Vigili del fuoco e con il prezioso supporto della Lega navale italiana di Riccione, i cui soci hanno messo a disposizione le proprie imbarcazioni per permettere ai volontari di assistere alle operazioni direttamente dal mare. L’iniziativa, molto apprezzata dalla delegazione, ha rappresentato un’importante opportunità per valorizzare l’efficienza e la sicurezza dei soccorsi in mare nella nostra zona, a conferma dell’impegno e della qualità dei servizi offerti sul territorio.

Il Trofeo nazionale di pattinaggio Csen – gruppi Spettacolo e Sincronizzato

Nel weekend appena trascorso, piazzale Aldo Moro ha fatto da cornice al Trofeo nazionale di pattinaggio Csen – gruppi Spettacolo e Sincronizzato, che ha visto la partecipazione di numerose atlete, tra cui anche giovani promesse del pattinaggio a rotelle pronte a rappresentare l’Italia nei prossimi campionati europei e mondiali. L’evento è stato organizzato dalla Federazione Csen, in collaborazione con Adriatic Skate Lab, confermando ancora una volta Riccione come palcoscenico di rilievo per lo sport giovanile. Il presidente del Consiglio comunale, Simone Gobbi, ha ringraziato gli organizzatori ed evidenziato il valore dello sport come ponte tra culture e promotore di pace, inclusione e integrazione. A portare il proprio saluto al pubblico e agli atleti sono intervenuti anche Franco Culcasi, Responsabile nazionale Csen, ed Elia Campagna, Direttore tecnico.

Comune di Riccione