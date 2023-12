(TRADOTTO IN ITALIANO) La Commissione EU accoglie con favore la conclusione delle negoziazioni per un Accordo di Associazione con Andorra e San Marino.

ECCO IL COMUNICATO STAMPA TRADOTTO IN ITALIANO (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6522)

La Commissione accoglie con favore la conclusione delle negoziazioni per un Accordo di Associazione con Andorra e San Marino. Oggi, il Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, le Relazioni Interistituzionali e la Previsione, Maroš Šef?ovi?, ha presentato al Consiglio (Consiglio Affari Generali) il risultato delle negoziazioni per un Accordo di Associazione tra l’UE e Andorra e San Marino. Ha informato gli Stati membri che è stato raggiunto un accordo a livello di negoziatori.

L’Accordo di Associazione prevederà la partecipazione di Andorra e San Marino al mercato interno dell’UE e la cooperazione in altre aree politiche. Il livello di accesso al mercato interno previsto sarà paragonabile a quello di cui godono Norvegia, Islanda e Liechtenstein in applicazione dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo. L’allineamento di Andorra e San Marino al quadro del mercato interno dell’UE sarà vantaggioso per entrambe le parti.

Questo è un traguardo significativo che risponde direttamente, da un lato, all’obiettivo dell’UE di sviluppare una relazione speciale con i paesi vicini come stabilito nell’articolo 8 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) e, dall’altro lato, all’interesse dichiarato di questi due paesi a costruire relazioni più strette con l’UE.

L’Accordo di Associazione sarà basato sui seguenti elementi chiave:

– Fornirà la partecipazione di questi due paesi a un mercato interno esteso omogeneo in condizioni di concorrenza paritarie e nel rispetto delle stesse regole.

– I servizi finanziari saranno inclusi. L’accesso al mercato interno in questo settore sarà progressivo e dipenderà da un audit di successo sulla robustezza dei quadri normativi e di supervisione degli Stati associati. La conformità con l’acquis di contrasto al riciclaggio di denaro sarà una condizione preliminare, e le Autorità di Vigilanza Europee giocheranno un ruolo centrale nel processo di audit.

Allo stesso tempo, l’Accordo di Associazione stabilirà un quadro per sviluppare e promuovere il dialogo e la cooperazione in aree di interesse comune, come ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, cultura o cooperazione regionale.

L’Accordo di Associazione stabilirà anche un quadro istituzionale coerente, efficace ed efficiente, che include:

– l’interpretazione e l’applicazione coerente dell’Accordo in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea; e

– un meccanismo di risoluzione delle controversie con la Corte di Giustizia Europea come arbitro finale per le controversie sull’interpretazione e l’applicazione dell’Accordo.

In linea con le direttive negoziali del 2014, l’Accordo di Associazione terrà conto della situazione particolare di Andorra e San Marino, nonché delle loro specificità derivanti dalle loro relazioni di prossimità con gli Stati membri dell’UE confinanti, la loro geografia, le loro dimensioni e le loro popolazioni relativamente piccole. Ciò si rifletterà in una serie di adattamenti e in diversi periodi transitori per l’attuazione e l’applicazione di parti dell’acquis dell’UE.

Prossimi Passi

Tutte le parti ora procederanno con il trattamento dei testi concordati in conformità con le rispettive procedure. La Commissione presenterà proposte per la decisione del Consiglio sulla firma e sulla conclusione dell’Accordo di Associazione, e il Parlamento Europeo dovrà dare il suo consenso.

Il 16 dicembre 2014, il Consiglio Affari Generali ha autorizzato l’apertura dei negoziati per un Accordo di Associazione con Andorra, Monaco e San Marino. La Commissione ha assunto la responsabilità di questi negoziati nel gennaio 2022.

Nelle sue conclusioni adottate nel giugno 2022, il Consiglio ha invitato la Commissione a finalizzare i negoziati entro la fine del 2023. Tra marzo 2022 e dicembre 2023, si sono tenute 49 sessioni di negoziato e sono stati compiuti significativi progressi, che hanno portato alla conclusione dei negoziati a livello di negoziatori la scorsa settimana.

Per ulteriori informazioni

Remarks by Executive Vice-President for European Green Deal, Interinstitutional Relations and Foresight, Maroš Šef?ovi? at the press point on 12 December 2023