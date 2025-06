Traffico in tilt sulla A1 tra Piacenza e Fidenza a causa di un veicolo in fiamme

Un venerdì caratterizzato da disagi sui trasporti si arricchisce di un nuovo episodio sulla rete autostradale. Dalle ore 18 circa, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente sospeso il traffico nel tratto tra Piacenza e Fidenza, in direzione Bologna, a causa di un veicolo in fiamme. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e il personale di Autostrade per l’Italia, che stanno gestendo la situazione.

A causa dell’incidente, si sono formate circa 11 chilometri di coda, creando ingorghi e rallentamenti per i mezzi in transito. Per chi percorre la tratta da Milano verso Bologna, Autostrade suggerisce di utilizzare il percorso alternativo sulla A4 Torino-Trieste in direzione Venezia, per poi immettersi sulla A22 del Brennero in direzione Modena, e infine riprendere l’A1 verso la destinazione desiderata. La situazione resta monitorata, mentre si attende il completamento delle operazioni di soccorso e ripristino della circolazione.