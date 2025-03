Tragedia a Cesena: incidente mortale coinvolge due auto. La vittima una donna di 62 anni

Questa mattina, un incidente stradale avvenuto a Cesena, in località Bagnile, ha portato alla tragica morte di una donna di 62 anni, identificata come Laura Galassi, residente a Montaletto di Cervia. Stando alle prime informazioni, l’auto della vittima si è scontrata con un veicolo guidato da un ventenne di Savignano sul Rubicone. Nonostante i tentativi dei soccorritori, per la 62enne non c’è stato nulla da fare. Il giovane conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro dei due veicoli coinvolti nell’incidente. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’accaduto.