Malore fatale per un 60enne di Gatteo mentre pedala verso il lavoro

Nella mattinata di oggi, un uomo di 60 anni, noto per la sua attività di artigiano calzolaio, è stato colpito da un malore mentre si trovava in bicicletta in via Fiumicino, all’altezza del civico 16.

L.C., questo il nome della vittima, stava dirigendosi verso il suo laboratorio di scarpe quando ha accusato un improvviso malessere. I passanti, resisi conto della situazione, hanno immediatamente allertato il 118. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, che hanno tentato di rianimarlo, ogni sforzo si è rivelato vano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri per gestire la situazione. Gli eventi hanno suscitato sorpresa e tristezza tra le persone presenti, che hanno assistito alla scena.