Tragedia a Macerata Feltria (PU): 86enne perde la vita dopo una caduta fatale vicino a casa

Ieri mattina a Macerata Feltria si è consumata una triste tragedia che ha colpito la comunità locale. Luigina Amadori, donna di 86 anni e vedova, è deceduta in seguito a una rovinosa caduta mentre percorreva a piedi il tragitto dalla sua abitazione verso il cimitero del paese.

Come era sua abitudine, la donna era uscita di buon’ora per far visita alla tomba del marito. A circa cento metri da casa, però, ha perso l’equilibrio ed è caduta, battendo violentemente la testa sull’asfalto. È stata una vicina di casa a trovarla in condizioni critiche e a lanciare l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti il personale sanitario e l’elisoccorso, che ha trasferito la signora all’ospedale di Sassocorvaro. Purtroppo, nonostante l’impegno dei medici, Luigina è spirata poco dopo le 8 del mattino.

Le indagini svolte dai Carabinieri, coordinati dal brigadiere Francesco Boemio, hanno escluso ogni ipotesi di aggressione o causa dolosa. La casa della donna risultava in ordine e Luigina indossava ancora i suoi gioielli. I primi accertamenti medici indicano come causa della morte un trauma cranico causato dalla caduta, con evidenti segni di impatto anche su ginocchia e mani dovuti al contatto con il suolo.

Questo triste episodio mette in luce i rischi quotidiani a cui sono esposti gli anziani, sottolineando l’importanza di adottare misure di sicurezza per prevenire simili incidenti.