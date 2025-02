Tragedia a Palermo: bimbo di tre anni muore annegato in piscina

Un tragico incidente si è verificato oggi a Palermo, dove un bambino di tre anni ha perso la vita annegando in una piscina. L’incidente è avvenuto in una villa situata in via del Tritone, nella località di Sferracavallo, una zona residenziale della città nota per le sue case con piscine private.

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio, quando il bambino, approfittando di un momento di distrazione dei genitori, è finito in acqua senza che nessuno potesse intervenire in tempo. Secondo le ricostruzioni iniziali, il piccolo si sarebbe allontanato dalla vista dei genitori mentre questi erano impegnati in altre attività domestiche.

Gli operatori sanitari del 118 sono stati allertati immediatamente e si sono precipitati sul luogo dell’incidente. Al loro arrivo, hanno trovato il bambino in condizioni critiche e hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma purtroppo tutti gli sforzi si sono rivelati inutili. Il piccolo è stato dichiarato morto poco dopo .

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto riportato dalle fonti locali, gli investigatori stanno valutando le misure di sicurezza presenti nella proprietà, come recinzioni e sistemi di allarme, per verificare se siano state rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza domestica.

L’autopsia, disposta dal magistrato di turno, sarà eseguita nei prossimi giorni per determinare con certezza le cause del decesso e fornire ulteriori elementi all’indagine.