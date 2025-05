Tragedia a Piacenza: muore operaio in incidente sul lavoro in cantiere edile

Un operaio di 58 anni è morto in un incidente sul lavoro a Piacenza, avvenuto in un cantiere edile nei pressi della città. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata confermata, ma sembra che sia avvenuto un crollo o un cedimento all’interno di uno scavo edile di grandi dimensioni. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco e del servizio medico di emergenza, l’uomo è stato trovato senza vita sul fondo dello scavo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici della medicina del lavoro per indagare sull’accaduto.