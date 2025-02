Tragedia a Talamello: Uomo trova la compagna in casa priva di sensi sul pavimento

Sabato pomeriggio, un uomo di 57 anni, ex poliziotto, ha fatto una scoperta drammatica nella sua abitazione a Talamello, quando ha trovato la sua compagna, una donna di 49 anni, priva di sensi stesa sul pavimento del salotto. La donna presentava evidenti segni di trauma: aveva un ematoma evidente sulla fronte e del sangue che fuoriusciva dal naso.

In un’immediata reazione, l’uomo ha cercato di rianimarla effettuando le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Dopo diversi tentativi senza successo e non vedendo segni di vita, ha contattato il 118 per richiedere assistenza medica.

Le circostanze precise che hanno portato a questo drammatico episodio rimangono ancora da chiarire. Sembra che l’uomo e la donna fossero nella stessa casa, ma non nella stessa stanza prima della tragedia. Il compagno della donna è stato ascoltato per circa tre ore da parte delle forze dell’ordine come persona informata sui fatti, e l’inchiesta è in corso per determinare le cause esatte di quanto accaduto.