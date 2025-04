Tragedia al largo della Tunisia, naufragio di un barcone che si ribalta: morti otto migranti

Nella zona di Sfax, altri 29 sono stati salvati

Tunisia – È tragedia in mare: otto migranti sono stati trovati morti e 29 sono stati salvati dopo il naufragio di un’imbarcazione al largo di Sfax. I naufraghi, di nazionalità diverse, includono persone dall’Africa subsahariana.

Otto migranti hanno tragicamente perso la vita e 29 sono stati salvati dopo il naufragio di un barcone al largo delle coste tunisine. Questo incidente, avvenuto domenica mattina vicino alla località di El Aouabed, nei pressi della città di Sfax, rappresenta un’altra drammatica manifestazione delle sfide che affrontano coloro che tentano di raggiungere l’Europa attraverso il Mediterraneo.

Il naufragio e i soccorsi

Secondo le informazioni fornite da Houcem Eddine Jebabli, portavoce della Guardia nazionale tunisina, il barcone si è capovolto in mare aperto, creando una situazione disperata per i migranti a bordo. Le operazioni di soccorso, coordinate dalle autorità locali, hanno portato al salvataggio di 29 persone, attualmente in condizioni stabili, ma segnate dall’evento traumatico. Il ministero della Difesa tunisina ha confermato che i naufraghi provengono da “nazionalità diverse”, con un numero significativo di loro originario dell’Africa subsahariana.

Le sfide della migrazione nel Mediterraneo

Questo naufragio rappresenta un triste promemoria delle sfide immense e dei pericoli affrontati dai migranti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. Negli ultimi anni, la rotta tra la Tunisia e l’Italia è diventata sempre più trafficata, con un aumento esponenziale dei tentativi di traversata. Purtroppo, molti di questi viaggi si trasformano in tragedie a causa delle condizioni precarie delle imbarcazioni e delle difficili circostanze che costringono le persone a lasciare le loro terre natali.

L’appello delle organizzazioni umanitarie

Le organizzazioni umanitarie hanno di nuovo lanciato un allerta sull’urgenza di interventi più efficaci per garantire la sicurezza dei migranti e affrontare le cause profonde della migrazione forzata. La Tunisia, pur essendo un punto di partenza per molti, sta affrontando le proprie sfide interne, tra cui l’instabilità politica e le difficoltà economiche, che complicano ulteriormente la crisi migratoria nella regione.

Il dramma di El Aouabed è solo l’ultimo di una serie di incidenti che evidenziano la necessità di un approccio più umano e coordinato da parte dei paesi europei e africani nella gestione della migrazione. Mentre i soccorsi continuano, le autorità tunisine e internazionali sono chiamate a riflettere su come prevenire simili tragedie in futuro e proteggere i diritti dei migranti in transito.

