Tragedia al passaggio a livello: travolta dal treno quattordicenne. Indossava cuffiette e non ha sentito il treno arrivare?

Un dramma ha scosso la comunità di Cesano Maderno nella serata di ieri, intorno alle 19, quando una ragazza di soli 14 anni è stata investita e uccisa da un treno regionale mentre attraversava i binari della ferrovia in corrispondenza di un passaggio a livello con le sbarre abbassate.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’incidente non sarebbe da ricondurre a un gesto volontario. La giovane, che indossava cuffiette per ascoltare la musica, non avrebbe percepito l’arrivo del convoglio diretto verso Milano, rimanendo così vittima di una tragica fatalità.

Il punto in cui si è consumata la tragedia non è nuovo a simili eventi. Nel corso degli anni, infatti, si sono verificati diversi incidenti mortali analoghi, generando preoccupazione e polemiche tra i residenti di Cesano Maderno. La pericolosità del passaggio a livello ha da tempo acceso il dibattito pubblico locale.

In risposta a questa situazione, meno di un anno fa, è stata firmata una convenzione tra Ferrovie Nord e l’amministrazione comunale per la realizzazione di un sovrappasso ferroviario che dovrebbe migliorare la sicurezza e prevenire ulteriori tragedie. Tuttavia, la progettazione e la costruzione di questa infrastruttura non sono ancora state completate, lasciando aperta la questione della sicurezza lungo questa tratta ferroviaria.

L’incidente mette nuovamente in luce la necessità urgente di interventi concreti per garantire la tutela di pedoni e automobilisti e scongiurare il ripetersi di eventi così drammatici. La comunità attende risposte rapide e soluzioni efficaci per onorare la memoria della giovane vittima e prevenire ulteriori perdite.