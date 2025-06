Tragedia al rally di Polonia, muore il pilota 21enne Matteo Doretto

Tragedia nel mondo dei motori. Durante i test di prova del rally di Polonia il pilota 21enne Matteo Doretto ha avuto un incidente ed è morto. Lo riportano i media polacchi.

La dinamica dell’incidente

Stando a quanto riporta la radio RMF FM, il ragazzo ha colpito un albero con la sua auto vicino alla cittadina di Elganowo, non lontano da Danzica, nel nord del Paese. Inutili gli sforzi dei soccorritori, che hanno tentato di rianimarlo per una decina di minuti. Nell’incidente è rimasto ferito anche il co-pilota Samuele Pellegrino, le cui condizioni non preoccupano.