Tragedia nel tardo pomeriggio alla Terza Torre di San Marino, uno scalatore precipita per 40 metri.

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi della Terza Torre del Monte Titano (nota anche come Montale), quando un uomo intento in un’arrampicata è precipitato per circa quaranta metri. La vittima, al momento non identificata, era in solitaria: un altro scalatore lo avrebbe visto cadere, senza tuttavia trovarsi insieme a lui.

Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è stato lanciato immediatamente da un testimone: sul luogo sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine sammarinesi. Al momento, però, non risultano comunicati ufficiali né conferme da parte delle autorità locali riguardanti l’esatta dinamica dell’incidente e l’entità delle condizioni del malcapitato.

Un precedente simile risale al 24 maggio scorso, data in cui una donna di 32 anni precipitò nei pressi della Seconda Torre durante un’escursione in cordata: le operazioni di soccorso, durate diverse ore, portarono al recupero e alla constatazione del decesso della vittima.

Aggiornamento delle 21.00. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Non si esclude alcuna ipotesi: potrebbe trattarsi di un incidente durante un’arrampicata, una caduta accidentale o, in extrema ratio, di un gesto volontario. Al momento non si conoscono le generalità della vittima, né la sua provenienza.

Aggiornamenti nel prosieguo