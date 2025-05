Tragico decesso di una donna a Villa Verucchio, forse un infarto la causa

Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Villa Verucchio nella mattinata di lunedì 27 gennaio. Una donna di 70 anni, mentre camminava in Piazza del Vecchio Ghetto, ha improvvisamente accusato un malore. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti, che non hanno esitato a intervenire. Gli abitanti della zona hanno prestato soccorso e contattato il 112 per richiedere assistenza medica.

Sul luogo dell’incidente sono giunti rapidamente un’ambulanza del 118 e i carabinieri. I tentativi di rianimare la donna sono proseguiti per oltre 40 minuti, ma purtroppo nonostante gli sforzi, non si è riusciti a salvarla. Le prime informazioni indicano che il decesso potrebbe essere stato causato da un infarto. La notizia ha lasciato la comunità in preda a un profondo senso di smarrimento e tristezza.