Tragico incidente: muore Diogo Jota, stella del Liverpool e della nazionale portoghese

Il mondo del calcio è stato colpito oggi da una tragedia che ha lasciato senza parole tifosi, compagni di squadra e appassionati di sport: Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita la scorsa notte in un drammatico incidente stradale nella provincia spagnola di Zamora. Aveva solo 28 anni.

L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte, lungo il chilometro 65 dell’autostrada A-52, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l’auto su cui viaggiava il calciatore ha improvvisamente sbandato, finendo fuori strada e prendendo fuoco. Le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione circostante, trasformando la scena in un inferno. Insieme a Jota, a bordo della vettura si trovava il fratello André, anch’egli calciatore professionista. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi.

Le prime indagini condotte dai Vigili del Fuoco spagnoli parlano di una perdita di controllo del mezzo, ma le cause esatte del sinistro sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

La notizia si è diffusa rapidamente, provocando uno shock collettivo in tutto il mondo calcistico. Jota, trasferitosi al Liverpool nel 2020 dopo l’esperienza al Wolverhampton, era diventato uno dei volti più riconoscibili della squadra guidata da Jürgen Klopp. In cinque stagioni aveva collezionato 182 presenze, realizzato 65 gol e firmato 26 assist, contribuendo in modo determinante ai recenti successi dei Reds.

Il suo palmarès parlava chiaro: Premier League vinta nel 2024-25, FA Cup e Coppa di Lega nella stagione 2021-22. Con la maglia del Portogallo, solo poche settimane fa, aveva festeggiato anche la vittoria della Nations League, al termine di una finale al cardiopalma contro la Spagna decisa ai calci di rigore.

La vita privata dell’attaccante era segnata da una recente gioia familiare: si era da poco sposato ed era padre di tre figli.

La morte di Diogo Jota rappresenta una perdita incolmabile, non solo per il calcio portoghese e inglese, ma per tutto lo sport internazionale. Un talento puro, un professionista amato da tifosi e compagni, che ha lasciato un segno profondo dentro e fuori dal campo.