Tragico incidente sulla E45. Camion perde il controllo e precipita per 40 metri. Deceduto l’autista, un cinquantenne di Aprilia

Un tragico incidente si è verificato sulla E45 presso Mercato Saraceno quando, intorno alle 17:45, un camion ha perso il controllo, sfondato il guard rail e precipitato in una scarpata, cadendo per circa 40 metri. Il veicolo si è frantumato, spargendo detriti in un’area di 100 metri. I soccorritori hanno lavorato intensamente per localizzare l’autista, trovandolo intrappolato tra il terreno e la cabina del camion verso le 19:05. Purtroppo, il conducente, G.C., 53enne di Aprilia, è deceduto nell’incidente. La E45 è stata temporaneamente chiusa per le riparazioni. Il corpo è stato poi trasferito all’obitorio dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena poco prima delle 21:30.