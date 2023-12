Tragico Incidente sulla superstrada Ferrara-mare: perde la vita una giovane donna di Modena

Un tragico incidente sulla superstrada Ferrara-mare ha portato alla morte di M. M., una ragazza di 26 anni, originaria di Savigano sul Panaro, in provincia di Modena. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, mentre la giovane stava viaggiando verso Massa Fiscaglia, nel Ferrarese, per incontrare il fidanzato in occasione del Capodanno.

La ragazza non è mai arrivata a destinazione, spingendo il fidanzato a contattare i suoi genitori e a dare il via alle ricerche. La sua auto è stata trovata solo molte ore dopo l’incidente, intorno alle 22.40, in una canalina all’altezza di Gualdo, in direzione Porto Garibaldi. La Polizia locale di Ferrara, in base alle prime ricostruzioni, ipotizza che l’incidente sia avvenuto tra le 17.20 e le 17.30, quando l’auto, dopo aver sbandato, ha sfondato un guard-rail e terminato la sua corsa nel canalino.

Viaggiando da sola, non ci sono stati testimoni dell’incidente, e l’auto è rimasta inosservata fino a quando non è stata rinvenuta dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma purtroppo per la giovane donna non c’era più nulla da fare.

La procura di Ferrara ha aperto un fascicolo d’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente.