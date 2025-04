Trasporto pubblico: con Estate Card gli under 26 riminesi potranno viaggiare in tutta la Romagna grazie all’estensione gratuita dell’abbonamento

Anche per la prossima estate gli studenti under 26 già abbonati al trasporto pubblico potranno viaggiare gratuitamente sui tutti i bus Start Romagna operativi nei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

La Giunta comunale nella seduta odierna ha approvato anche per la stagione 2025 la copertura dell’iniziativa Estate Card, garantendo agli studenti di età inferiore a 26 anni titolari di un abbonamento la possibilità di ottenere l’estensione gratuita per poter viaggiare per tutta l’estate – dal 7 giugno al 31 agosto 2025 – su tutta la rete della Romagna, oltre alla zona già coperta dal proprio abbonamento.