Travolto da muro di contenimento, operaio 61enne muore nel cosentino

Tragedia sul lavoro ad Altomonte, nel Cosentino. Un operaio di 61 anni è morto all’interno di un cantiere dopo essere stato travolto da un muro di contenimento. L’uomo, dipendente di una ditta privata, stava eseguendo dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del muro quando questo, per cause in corso di accertamento, gli è crollato addosso. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio odierno in contrada Corvo. Sul posto i carabinieri della Stazione di Altomonte, i vigili del fuoco, il 118 e personale del Nil. La magistratura ha avviato indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

AdnKronos