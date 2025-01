Tre Fiori, San Marino. Il giovane difensore sammarinese Alberto Tomassini affida al 2025 i suoi desideri

Il giovane difensore sammarinese Alberto Tomassini affida al 2025 i suoi desideri

“Con il Tre Fiori siamo in corsa per campionato e Coppa e vorrei ottenere il massimo: è il momento di accelerare il passo. Un sogno? La chiamata in Nazionale maggiore”

Inizio anno al lavoro per il Tre Fiori, in vista della ripresa del campionato che il 12 gennaio vedrà i gialloblù di mister Girolomoni incontrare il San Giovanni. Chance da non sprecare per riprendere la marcia verso le prime posizioni dopo l’ultimo stop del 2024 incassato contro la capolista Virtus. Intanto dal test amichevole giocato contro i riminesi del Victoria sono arrivati buone indicazioni e tanti gol.

Per il giovane difensore sammarinese Alberto Tomassini il nuovo anno si apre così, tra bilanci e grandi speranze. “Venivamo da una lunga striscia positiva e avremmo voluto chiudere l’anno con un’altra vittoria, ma contro la capolista non è andata come avremmo voluto. Ci può stare. In questo periodo di festa abbiamo ripreso a lavorare bene e non vediamo l’ora di tornare in campo. Ci diamo tutti molto da fare e sono sicuro che in questa seconda parte di stagione sapremo confermare quanto di buono fatto fin qui. Credo che il 2024 si possa archiviare positivamente, anche considerando che siamo un gruppo totalmente nuovo, con le soddisfazioni di 10 partite consecutive senza perdere e miglioramenti costanti. Siamo però consapevoli che ora è il momento di accelerare: per rimanere in scia alle prime non possiamo più permetterci passi falsi”.

Tomassini affida al 2025 due desideri, anzi tre. “I primi due sono con la maglia del Tre Fiori, perché abbiamo due importanti obiettivi davanti: siamo in corsa sia per la Coppa Titano, sia per il campionato e vorrei ottenere il massimo da entrambe le competizioni. L’altro è legato alla Nazionale: ho terminato il biennio con l’Under 21 e ora spero in una chiamata dalla Nazionale maggiore. Sarebbe bellissimo, ma so che non sarà facile. Gli ultimi ottimi risultati ottenuti dalla Nazionale sono molto stimolanti per tutto il calcio sammarinese, società del campionato interno e settori giovanili compresi, ma per me aumentano le difficoltà per riuscire a farmi chiamare in un gruppo così forte e compatto. Ce la metterò tutta con il Tre Fiori anche per convincere il CT a darmi questa grande occasione”.