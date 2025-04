TRENINO BIANCOAZZURRO. Domenica 19 gennaio ore 8:45 passeggiata raccontata da stazione a stazione passando per le gallerie di Lesignano e Serravalle,

percorso di circa 6km,tempistiche 2 ore / 2 ore e mezza.

Sono richieste scarpe da trekking o comunque adatte, giacche ad alta visibilità, torce per le gallerie.

Si consiglia di organizzarVi lasciando la prima autovettura a Dogana Parco Ausa e lasciare una seconda autovettura in località Stazione/cimitero di Serravalle dove finirà la passeggiata.

E’ richiesto un contributo di € 3.

In locandina tutte le informazioni.

per dubbi contattateci pure in messenger o in e-mail info@trenobiancoazzurro.sm