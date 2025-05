Trenitalia Tper amplia le corse regionali verso la Riviera Romagnola per l’estate 2025

Quest’estate, Trenitalia Tper introduce otto nuove corse dei Regionali del Mare, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra Milano, le principali città emiliane e la costa romagnola. Le tratte, attive dalla seconda metà di giugno, prevedono quattro corse il sabato e altrettante la domenica, con fermate strategiche a Rimini Torre Pedrera e alla stazione centrale di Rimini, facilitando così l’accesso diretto ai turisti provenienti dal Nord Italia.

I treni impiegati sono i moderni convogli Rock a due piani, in grado di accogliere fino a 600 passeggeri, garantendo un viaggio più confortevole e capiente. Questa iniziativa, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, rappresenta una sperimentazione estiva che potrebbe essere estesa anche nel 2026, in considerazione dell’interesse crescente verso il trasporto ferroviario come mezzo di mobilità sostenibile per il turismo.

Nel 2023, oltre 10 milioni di persone hanno scelto il treno per raggiungere la Riviera Romagnola durante la stagione estiva, indicando un aumento della domanda di collegamenti ferroviari con le destinazioni balneari. La nuova programmazione si inserisce in un quadro di strategie volte a potenziare l’accessibilità e a sostenere il flusso di visitatori verso Rimini e le zone limitrofe.