Treno esce dai binari a Milano, tre feriti

Sarebbe stata la perdita di un container da parte di un treno merci a causare l’incidente ferroviario avvenuto a bassa velocità, che si è verificato questa mattina a Milano.

Lo ha riferito Trenord. Da una prima ricostruzione, il container si sarebbe sganciato e ribaltato finendo sui binari mentre sopraggiungeva il treno passeggeri 2411 proveniente da Domodossola e diretto a Milano Centrale. Il macchinista ha azionato la frenata di emergenza ma l’impatto è stato inevitabile.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco e il 118. Tre feriti, non in gravi condizioni, trasportati in ospedale, e sei contusi.

E’ rallentata la circolazione ferroviaria nel nodo di Milano dopo l’incidente.

Ansa