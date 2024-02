Trent’anni dalla fine del mondo: FSGC ed Erreà celebrano la rete record con l’Inghilterra con una polo speciale

Sono passati esattamente trent’anni da quel mercoledì 17 novembre 1993, quando al “Renato Dall’Ara” di

Bologna, la Nazionale di San Marino affrontò l’Inghilterra in una serata che – lungi dalle più entusiastiche

aspettative di allora – sarebbe divenuta storica e iconica a tutte le latitudini del globo, calciofilo e no.

Bastarono 8.3 secondi ai Titani di Giorgio Leoni per sbloccare l’incontro a proprio favore, con un gol che portò

San Marino alla ribalta di tutti i media del mondo, anche qui non limitandosi a quelli di settore. E pure nei libri

dei record, dal momento che l’acuto di Davide Gualtieri rappresentò per i 23 anni successivi il gol più veloce di

sempre nelle Qualificazioni ai Mondiali FIFA. Onore e onere che per il diretto interessato si sostanzia in decine di

richieste di intervista ogni anno, dai più disparati media internazionali, da trent’anni a questa parte.

Federazione Sammarinese Giuoco Calcio ed Erreà, partner tecnico della Nazionale di San Marino, hanno

pertanto deciso di celebrare il trentesimo anniversario di quella pietra miliare per il movimento biancazzurro.

Una notte magica, nonostante il 7-1 finale in favore della Nazionale dei Tre Leoni, che permise a molti di

scoprire la selezione del Titano, comparsa sugli atlanti dei più grazie in poco meno di dieci secondi dal fischio

d’inizio della sfida impossibile.

Da questa mattina alle 10:00 è possibile acquistare in prevendita sul portale FSGC Shop la polo celebrativa,

recante sul petto lo slogan “GOAL DA 8.3CORD – 30 anni” e completa di una patch che ne richiama gli estremi

temporali (17 novembre 1993 – 2023). Insomma, un vero e proprio memorabilia da mostrare orgogliosamente e

fieramente, disponibile nei due colori iconici per la Nazionale di San Marino: il bianco e l’azzurro, con taglia da

XS a XXXL.

In questa fase la polo è acquistabile al prezzo di lancio pari ad € 17,00. Semplice la motivazione della cifra

ricorrente, presente tanto nella data che si vuole celebrare (17 novembre), quanto nel risultato finale di 1-7 il

quale, pur rappresentante una sconfitta di considerevoli dimensioni, fissata nella mente di tutti quel

determinante “1” che si vuole ricordare. Un'altra data da segnare a calendario è quella del 30 novembre 2023:

quella fisserà infatti il termine del periodo di prevendita, oltre il quale la polo sarà acquistabile solo a prezzo

pieno. La consegna delle polo è prevista per febbraio 2024.

FSGC | Ufficio Stampa