Triathlon Challenge Cesenatico 2025: tutti i divieti e le modifiche alla viabilità dall’8 all’11 maggio

In vista della seconda edizione del Challenge Cesenatico, gara internazionale di triathlon in programma per domenica 11 maggio, il Comune ha disposto una serie di divieti di sosta, transito e modifiche alla viabilità che coinvolgeranno diverse zone della città, a partire dai giorni precedenti all’evento.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle competizioni e degli allestimenti, dal 6 al 12 maggio saranno attivi numerosi provvedimenti temporanei. Gli organizzatori, per informare residenti e visitatori, hanno già predisposto 4.000 volantini distribuiti porta a porta.

DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE

I divieti scatteranno da martedì 6 maggio alle 8:00 e riguarderanno:

Viale Carducci (tratto via Deledda – via Zara)

Via Dante (tratto via Carducci – via dei Mille, inclusa pre-chiusura)

Piazza Costa , via Deledda , via Melozzo da Forlì , via Dei Mille , via Zara

Giardini al Mare, Montello, Piazza Marconi, Piave, Campone Sala, Stradone Sala, Vetreto, via Del Mare, Rigossa, Fiorentina

In alcuni tratti i divieti saranno attivi fino a lunedì 12 maggio alle 20:00.

DIVIETI DI TRANSITO

Numerose le strade interdette anche al traffico veicolare in diverse fasce orarie:

Viale Carducci e via Dante : dal 6 al 12 maggio , anche per mezzi oltre 3,5 tonnellate

Giardini al Mare, Montello, Piazza Marconi, via Zara, via Dei Mille : restrizioni totali l’11 maggio dalle 10:00 alle 19:00

Viale Carducci (tratto lato mare) e rotatoria via Melozzo da Forlì: sabato 10 maggio dalle 15:00 alle 19:00

Zona Pisciatello, Campone Sala, Stradone Sala, Del Mare, Rigossa: chiusure previste tra le 9:00 e le 15:00 di domenica 11 maggio

In alcuni casi sono previste pre-chiusure strategiche su vie limitrofe, per consentire lo svolgimento ordinato del traffico e l’accesso ai percorsi alternativi.

ACCESSI SPECIALI

È stata concessa deroga di accesso solo a gestori e dipendenti dei Bagni Marconi e Tropical, previa autorizzazione rilasciata dall’organizzazione.