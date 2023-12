Trovata morta dal marito ora indagato, eseguita l’autopsia

L’autopsia della 61enne coach di pallavolo Paola Bolognesi, trovata morta nel suo appartamento di Bagnacavallo, Ravennate, è stata eseguita all’ospedale di Lugo (Ravenna) nella tarda mattinata della vigilia di Natale.

Il marito, Miguel Soto, di 54 anni, originario di Cuba, già militare castrista e cuoco stagionale in riviera, ha trovato il corpo della moglie e ha dato l’allarme. La Procura di Ravenna sta indagando sul caso al fine di chiarire alcune ecchimosi trovate sul collo della donna, ed è in attesa del rapporto conclusivo del medico legale. Miguel Soto, difeso dall’avvocato Franco Randi, è stato indagato a piede libero per omicidio volontario. Il Pm di turno, Raffaele Belvederi, ha disposto il sequestro della casa, delle vetture e dei cellulari dell’uomo, e lo ha già interrogato per ottenere tutti i dettagli sul ritrovamento del corpo della moglie, che è stata trovata nel letto con l’apparecchio per misurare la pressione sul comodino accanto a lei, a causa di un problema cardiaco di cui soffriva. Miguel Soto ha dichiarato di non essersi accorto di nulla fino a quando la sveglia ha iniziato a suonare senza essere fermata.