Trovate senza vita due sorelle a Roma, quartiere Prati: Indagini in corso

Questa mattina, poco prima delle 10, le forze dell’ordine sono intervenute in un appartamento di via dei Dardanelli, nel quartiere Prati, dove sono state rinvenute le salme di due sorelle, rispettivamente di 93 e 87 anni. L’allerta è scattata quando l’amministratore del condominio ha segnalato l’assenza delle due donne, assente da diversi mesi.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Prati, i quali hanno constatato che i corpi erano in stato avanzato di decomposizione. Le prime ipotesi indicano cause naturali come possibile spiegazione, ma sarà l’autopsia a confermare le cause del decesso. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica della situazione e il periodo esatto in cui le due sorelle sono venute a mancare.