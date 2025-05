Trovati resti in strada a Parma, si ipotizza un feto

Alcuni resti trovati in strada a Parma potrebbero essere riconducibili ad un feto nei primissimi stadi di crescita.

A dare l’allarme una donna che stava portando in giro il cane in via Federico II, in un’area verde, zona Crocetta.

A terra, in mezzo allo strada ha visto qualcosa di sospetto. Alcuni resti, difficili da identificare. E ha subito chiamato il 113. Sono arrivati gli agenti delle volanti della questura e anche il 118. I primi riscontri hanno aperto la possibilità che il ritrovamento riguardi un feto. Nel giro di pochi minuti sono intervenute anche la Scientifica, un medico legale e la Pm Francesca Arienti. Nei pressi non ci sono altre tracce sospette.

Ansa