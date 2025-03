Trovato cadavere in una colonia abbandonata a Bellaria Igea Marina

Bellaria Igea Marina – Un corpo senza vita è stato scoperto all’interno di una colonia abbandonata nella zona di via Del Bragozzo. La macabra scoperta è avvenuta intorno all’ora di pranzo, quando un cittadino, mentre si trovava a fare jogging, ha contattato il 112 per segnalare la presenza del cadavere.

Immediatamente, i Carabinieri della Stazione locale sono intervenuti, supportati dal Nucleo Investigativo di Rimini e da un medico legale. Gli esperti hanno avviato le operazioni necessarie per identificare la salma, oltre a stabilire il momento del decesso e le cause.

Su ordine della Procura della Repubblica, il corpo sarà trasferito all’ospedale Infermi per eseguire l’autopsia. Secondo le prime indagini, sembra che il decesso possa essere attribuito a cause naturali. Le indagini sono in corso per chiarire ulteriormente la situazione.