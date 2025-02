Truffa a sfondo amoroso: denunciata cartomante a Rimini

Una presunta truffa a sfondo amoroso ha portato una cartomante di 60 anni a essere indagata dalla Procura di Rimini. La vittima, una donna di 49 anni di Riccione, ha denunciato di essere stata raggirata dopo aver versato 2.200 euro per un rito magico promettente, chiamato “legamento”, volto a riconquistare il suo ex compagno.

La donna, afflitta dalla depressione dopo la fine della sua relazione, si era inizialmente rivolta a maghi online prima di incontrare la cartomante a Rimini. Dopo una serie di consultazioni che le costarono all’inizio 25 euro per una lettura delle carte, ha deciso di investire somme maggiori nel rito amoroso suggerito dalla maga.

Nonostante i pagamenti, suddivisi in una prima rata di mille euro e una seconda di 1.200 euro, la riccionese non ha notato alcun progresso nel tentativo di riconquistare il suo ex. Presa dall’ansia, ha contattato più volte la cartomante, che ha continuato a promettere risultati futuri, giustificandone il mancato successo. Di fronte al fallimento evidente del rito, la donna ha chiesto la restituzione del denaro, ma la richiesta è stata respinta.

L’avvocato della cartomante, Andrea Muratori, ha ricevuto nei giorni scorsi un avviso di chiusura delle indagini, che potrebbe precedere una richiesta di rinvio a giudizio. La vicenda solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle persone in situazioni di fragilità emotiva e sull’operato di chi sfrutta tali situazioni per truffare.