Truffa sulle biomasse in Romagna. Sequestrati 7,7 Milioni di euro e sette misure cautelari

In un’importante operazione condotta dalla Guardia di Finanza del comando di Forlì-Cesena, sono stati sequestrati beni per oltre 7,7 milioni di euro e sono state disposte sette misure cautelari interdittive nell’ambito di una presunta truffa nel settore delle energie rinnovabili legate alle biomasse.

Le misure cautelari, ordinate dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Ravenna su richiesta della Procura, riguardano il presidente e due manager di una centrale elettrica a biomasse situata a Faenza, in provincia di Ravenna. Le stesse misure sono state applicate ad altre quattro persone, responsabili di due società romagnole che fornivano biomasse legnose alla centrale. Tutti i sette indagati sono accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, ed emissione di fatture false.

Le indagini hanno rivelato un complesso sistema di frode volto a ottenere illecitamente consistenti contributi pubblici nazionali erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Questi contributi sono destinati a sostenere la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’inchiesta ha messo in luce un giro di fatture false per un valore di oltre quattro milioni di euro.

I militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti della centrale di produzione di energia rinnovabile e del suo legale rappresentante. L’ammontare complessivo dell’illecito profitto ottenuto è pari ai contributi pubblici indebitamente percepiti e alle imposte evase, superando i 7,7 milioni di euro.

Un aspetto critico emerso dalle indagini riguarda la tracciabilità delle biomasse: su oltre 130.000 tonnellate di biomassa oggetto di richiesta di incentivi, solo 30.000 tonnellate rispettavano i requisiti di tracciabilità da filiera corta, come richiesto per ottenere i contributi.